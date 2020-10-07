Голова Ради НБУ пояснив, за що оголосили догани Рожковій і Сологубу

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію із доганами заступникам голови НБУ Рожковій і Сологубу, заявив, що "останнім часом окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

Коментар Данилишина оприлюднили на сайті Нацбанку.

"Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" працівники НБУ є службовцями НБУ, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій НБУ. Крім того, члени правління НБУ та інші посадові особи мають неухильно дотримуватись Кодексу етики працівника НБУ, уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.

Останнім часом окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції та дій, а також порушуючи нормативно-правові акти, які вони самі у відповідний час приймали", - підкреслив Данилишин.

За його словами, Рожкова і Сологуб порушили наказ НБУ від 17 грудня 2019 року № 795-но "Про публічні комунікації та взаємодію Національного банку України із засобами масової інформації" (в редакції наказу Національного банку України від 10 липня 2020 року № 494-но) та Кодекс етики працівника НБУ.

"Порушення правил, установлених розпорядчими актами Національного банку України, може тягнути за собою накладення дисциплінарного стягнення.

Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна", - додав він.

"Тому Рада НБУ всесторонньо розглянула ситуацію, що склалася, включаючи і інтерв'ю в ЗМІ (видання Kyiv Post) першого заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба (надане ними цьому виданню 21 вересня 2020 року) щодо інституційної незалежності та кадрової політики Національного банку України та інші матеріали", - зазначив Данилишин.

Він пояснив, що з урахуванням думок членів Ради НБУ та листа голови НБУ Кирила Шевченка Рада вирішила висловити недовіру Рожковій і Сологубу.

"Не бачу в даному випадку ніяких порушень чинного законодавства України.

Хочу ще раз підкреслити, що Національний банк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було - це Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією та Законами України. Це цілісна державна інституція, складовими якої є Рада та Правління НБУ. Не може бути незалежного Правління чи незалежної Ради. Є незалежний Національний банк", - сказав Данилишин.

Нагадуємо:

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Економічна правда