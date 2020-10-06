Новини 6 жовтня: аудит "Нафтогазу", звільнення Абромавічуса, подовження мораторію на стягнення боргів
Про аудит "Нафтогазу". Ревізори Держаудитслужби нарахували недоліків та фінансових порушень у роботі "Нафтогазу" на понад 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.
Про Абромавічуса. Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.
Про мораторій. Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" № 895-ІХ, який продовжує до 21 квітня 2021 року дію мораторію на стягнення зазначеного майна громадян України.
Про "Укренерго". У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.
Про АвтоКрАЗ. Міноборони разом з іншими силовими відомствами та підприємства вивчають ринок світових виробників вантажних автомобілів підвищеної прохідності, шукаючи альтернативу продукції ПрАТ "АвтоКрАЗ".
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Чи готується до звільнення міністр, чому Україні не варто бути надто відкритою в торгівлі, якою повинна бути "нормальна" роль банків, що з дешевим кредитуванням, а також хто з депутатів ходить до Петрашка за держпідприємствами.
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