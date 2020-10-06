Міноборони звинувачує "АвтоКрАЗ" у систематичному невиконанні замовлення і шукає заміну на світовому ринку

Міноборони разом з іншими силовими відомствами та підприємства вивчають ринок світових виробників вантажних автомобілів підвищеної прохідності, шукаючи альтернативу продукції ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Про це йдеться у листі Міністерства оборони України до Кабінету Міністрів від серпня місяця, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Пошук нового постачальника відбувається через невиконання вітчизняним приватним автомобільним заводом умов державних контрактів.

Фрагмент листа

Такий лист у Міноборони підготували у відповідь на скарги керівництва "АвтоКрАЗ" до уряду на на відсутність державного замовлення на виробництво продукції оборонного призначення, несвоєчасну виплату заробітної плати та скорочення робочих днів робітників.

У Міністерстві оборони зазначають, що у 2014, 2015, 2017, 2018 та 2019 роках підприємством "АвтоКрАЗ" систематично не виконувалися умови державних контрактів. Затримки поставки становили до п'яти місяців, що вкрай негатвно впливало на забезпеченість Збройних Сил України автотехнікою.

У листі також окремо звертають увагу на неналежну якість продукції, яку виробляє "АвтоКрАЗ". Про це свідчать численні рекламації та звернення військових частин ЗСУ.

У Міноборони наголошують, що незважаючи на неодноразові звернення з боку військового міністерства щодо усунення вказаних недоліків, керівництвом "АвтоКрАЗ" так і не було вжито дієвих заходів з виправлення ситуації.

Водночас, у Міноборони зазначають, що міністерство готове до співпраці з ПрАТ "АвтоКрАЗ" у питаннях закупівлі продукції підприємства на виконання діючого державного оборонного замовлення 2020 року, між Міноборони та заводом було укладено державний контракт на закупівлю сідельних підвищеної прохідності.

Раніше StateWatch повідомила, як Міністр оборони Андрій Таран поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію в 2021-23 роках.

Економічна правда