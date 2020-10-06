"Укренерго" отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін

У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.

Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".

За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 році – 3,1 млрд грн.

Міністерство фінансів здійснювало моделювання за трьома сценаріями (базовий, стресовий та оптимістичний). Незалежно від розглянутих у моделі сценаріїв, за умов діючих на ринку електроенергії тарифів, які не у повному обсязі покривають витрати, пов’язані з виконанням "Укренерго" спеціальних обов’язків, у 2020 році очікується збиткова діяльність компанії.

Оптимістичний сценарій передбачає отримання прибутку в 2021-2023 роках.

"Під час моделювання діяльності "Укренерго" за оптимістичним сценарієм враховано очікування компанії щодо обсягів та цін реалізації продукції, які дозволять забезпечити прибуткову діяльність у 2021 – 2023 роках", - зазначається у звіті.

За діючих умов функціонування "Укренерго" на ринку електроенергії у 2020 році, та за умов базового і стресового сценаріїв у 2021 – 2023 роках прогнозується збиткова діяльність компанії, що негативно відобразиться на обсягах сплати до державного бюджету сум відповідних платежів.

Нагадаємо, в першому півріччі 2020 року НЕК "Укренерго" отримало збиток в сумі 18 млрд гривень.

Економічна правда