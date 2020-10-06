Валютна іпотека: Зеленський підписав закон про продовження дії мораторію на стягнення боргів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" № 895-ІХ, який продовжує до 21 квітня 2021 року дію мораторію на стягнення зазначеного майна громадян України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон продовжує до 21 квітня 2021 року дія мораторію на стягнення зазначеного майна громадян України та встановлює заборону на примусове стягнення майна, якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об'єктом незавершеного житлового будівництва.

"Мораторій продовжено з огляду на ситуацію, у яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти з 2008 року, та, як наслідок, неможливість сплачувати кредити в іноземній валюті за поточним валютним курсом.

Також встановлюється заборона на примусове стягнення іншого майна (майнових прав) за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов'язання за кредитами, наданими їм в іноземній валюті, та заборона кредитним установам відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника", - йдеться у повідомленні.

"Закон сприятиме захисту майнових прав громадян з огляду на погіршення їхнього фінансового становища через спалах коронавірусної хвороби та запровадження у зв’язку з цим обмежувальних заходів.

Документ надасть підтримку громадянам України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами.

15 липня фінансовий комітет ВР підтримав законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, У НБУ заявили, що цей законопроєкт ставить під загрозу доступну іпотеку.

"Замість того, щоб скасувати мораторій, зараз нам пропонують його продовжити до 2022 року. Це означає, що проблемні борги валютних позичальників так і не будуть врегульовані. А це 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

Це означає, що банки не будуть зацікавлені видавати нові іпотечні кредити. У своєму зверненні банківська та бізнесова асоціації вказали, що продовження мораторію унеможливить запуск доступної іпотеки для населення під 10% річних", - наголосили в НБУ.

У серпні президент Володимир Зеленський ветував та надав свої пропозиції до закону №3640, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, у тому числі іпотечними.

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла закон, який продовжує дію мораторію на відчуження майна за простроченими валютними кредитами, зокрема іпотечними, з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.

Нова редакція закону враховує пропозиції президента щодо:

відтермінування втрати чинності законом "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті";

уточнення формулювання підпункту 1 пункту 2 закону, який розширює предмет мораторію.

Закон продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці на 6 місяців.

Економічна правда