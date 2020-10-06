Гетманцев про Рожкову і Сологуба: Чого ображатися на догану за пряме порушення інструкцій

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, коментуючи догану членам правління НБУ Сологубу і Рожковій, заявив, що не перекладав би "банальний побутовий конфлікт на кухні НБУ в площину високої, а тим більше міжнародної фінансової політики".

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Очевидно, що жорстко критикувати роботу керівництва НБУ, при цьому негативно впливаючи на результат останньої, доречніше не перебуваючи безпосередньо в керівництві НБУ. Це зрозуміло всім, хто володіє елементарною загальнолюдською мораллю або, якщо хочете, порядністю. Чого вже тим більше ображатися на догану, за пряме порушення інструкцій, тобою ж підписаних? Думаю нічого.

Тому дихаємо рівно, працюємо далі. На курс це точно не вплине", - зазначив Гетманцев.

Нагадуємо:

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Економічна правда