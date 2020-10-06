Сологуб: Виглядає дико отримати догану за професійні комунікації

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".

Про це він написав у Twitter.

"Прозорість є однією з п’яти цінностей НБУ. Саме за це ми отримали престижну нагороду у 2019 році. Тому виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації навіть якщо інтерв’ю

"Інтерфакс-Україна" та коментар Kyiv Post не сподобались багатьом у владних кабінетах", - підкреслив Сологуб.

Заступник голови НБУ додав, що догана - нове для нього явище за 20 років професійної діяльності.

"Не знаю як на Нобелівську, а от на Ігнобелівську премію з економіки поки що не бачу кращих кандидатів ніж Рада НБУ", - написав також Сологуб.

Нагадуємо:

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Економічна правда