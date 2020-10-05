Світовий виробник спортивного спорядження відклав до 2021 року будівництво заводу у Вінниці

Австрійська корпорація Head - відомий виробник спортивних товарів - вирішила перенести початок будівництва заводу біля Вінниці на 2021 рік.

Про це йдеться в Огляді стану розбудови мережі індустріальних парків в розрізі регіонів України, який опублікувало Мінекономіки.

В огляді йдеться, що ТОВ "Хед Вінниця" було ініціатором створення індустріального парку "Вінтер Спорт"на площі 25 га.

У компанії Head планують побудувати на території індустріального парку завод з виробництва спорядження для зимових видів спорту, при цьому площа виробничих об'єктів становитиме близько 50 тис. кв. м.

"Компанія Head готова була розпочати будівництво заводу в квітні 2020 року. Проте, враховуючи початок пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, компанією HEAD international Holding, GmbH було прийнято рішення про перенесення початку будівництва заводу на 2021 рік. Термін реалізації проєкту - 18 місяців", - зазначило Мінекономіки в огляді.

Планується, що загальний обсяг інвестицій сягатиме близько 80 млн євро за умови завершення всіх етапів.

"Станом на липень 2020 року ініціатором створення парку вже залучено 2,26 млн гривень", - додали в Мінекономіки.

Інвестор планує до 2026 року створити 1450 нових робочих місць.

Нагадаємо:

У 2019 році світовий виробник спортивних товарів Head придбав у Вінниці ділянку площею 25 гектарів для будівництва одного з найбільших у світі заводів з виробництва зимового спортивного спорядження.

Економічна правда