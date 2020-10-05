Кабмін почав службове розслідування щодо керівника "Енергоатома"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести службову перевірку т.в.о. президента "Енергоатома" Петра Котіна через вчинення ним корупційного порушення.

Про це повідомляє видання "Наші гроші", у розпорядженні якого є доручення Шмигаля та лист до нього від Міненерго, яке є ініціатором проведення службового розслідування.

У листі Міненерго, зокрема, йдеться, що НАЗК винесло припис Котіну за порушення п.7 ч.1 ст.12 та ч.2 ст. 13 Закону "Про запобігання корупції".

Зазначені статті стосуються проведення перевірок НАЗК та діяльності його уповноважених осіб.

"Службове розслідування має бути проведене відповідно до постанови Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування затвердженого Постановою КМУ від 13.06.2000 №950.

Згідно з даною процедурою службове розслідування проводиться з відстороненням посадової особи або без", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслює видання, якщо Котін не буде відсторонений від виконання повноважень, то в нього може виникати реальний конфлікт інтересів.

"Діяти в стані реального конфлікту інтересів заборонено Законом України "Про запобігання корупції" і за це передбачено адміністративну відповідальність", - наголошують журналісти.

Петро Котін очолив "Енергоатом" після зміни уряду в березні 2020 року.

Нагадаємо:

У Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести НАЗК.

В "Енергоатомі" заявили, що відмовили Нацагентству з питань протидії корупції у проведенні позапланової перевірки через порушення правил.

Економічна правда