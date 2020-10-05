Наглядова рада "Ощадбанку" призначила головою правління Сергія Наумова 

2 жовтня наглядова рада "Ощадбанку" на своєму засіданні ухвалила два рішення: про припинення з 2 листопада 2020 року повноважень діючого голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Наумов має вищу технічну та економічну освіту, а також у 2005 році отримав ступінь MBA в Kassel International Management School (Німеччина). Загальний стаж роботи Сергія Наумова в банківській сфері становить 25 років.

Він обіймав керівні посади у провідних банках України, зокрема Райффайзенбанку, УкрСиббанку, Правекс банку, Піреус банку. В останніх трьох банках Наумов працював на посаді голови правління загалом понад 10 років.

Пишний очолював Ощадний банк 6,5 років. П’ять років поспіль Ощадний банк стає кращим банком України за версією агентства "Фінансовий клуб".

Нагадуємо:

Суд задовольнив клопотання Сергія Наумова та скасував свій вердикт про призупинення рішення наглядової ради "Ощадбанку" про визнання Наумова переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.



