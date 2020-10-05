Мінцифри презентувало "Дія. 2.0.": ІПН в телефоні, оновлена реєстрація ТОВ і не лише

Мінцифри 5 жовтня презентувало оновлений застосунок "Дія 2.0", серед новинок - можливість пред'являти у цифровому форматі податковий номер, довідку переселенця, місце реєстрації тощо.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації.

Крім цього, запустили оновлену реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

"Ми провели грандіозний реінжиніринг, змінили форму, маємо 46 полів замість 88. Тепер для того, щоб людині відкрити ТОВ і стати підприємцем, достатньо 30 хвилин, бажання, трохи уважності (бо це робота з документами) і доступ до інтернету", - пояснив керівник проекту "Дія" Мстислав Банник під час Diia Summit.

За його словами, на порталі "Дія" також оновлена ​​і реєстрація фізично осіб-підприємців (ФОП) - тепер відкрити ФОП можна за 15 хвилин.

Також Мінцифри запустило на веб-порталі електронних послуг "Дія" можливість реєстрації місця проживання дитини до 14 років.

"Впроваджується ще один сервіс - реєстрація місця проживання дитини до 14 років. Послуга поки що доступна лише у двох містах, але до кінця року у нас є плани покрити всю Україну", - зазначив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.



За його словами, поки така можливість з'явилась в Києві та Харкові.

Із послуг також стануть доступними: сплата штрафів, сплата боргів виконавчих проваджень (людина отримує сповіщення про відкриття провадження і може сплатити штраф).

За словами Федорова, "Дія" поступово "стає платіжним інструментом" - у квітні наступного року з'явиться більше державних послуг, які можна буде сплатити онлайн.

За допомогою смартфона також можна буде перевірити дійсність документа, здійснити передачу техпаспорта, "sharing цифрового документа".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "ДІЯ" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими, без паперів.

Економічна правда