Новини 26 жовтня: аудит Верховної Ради, виплати Раді НБУ, облікова ставка

Про аудит Верховної Ради. Перший з моменту незалежності аудит Верховної Ради охоплював період з 2013 по 2019 роки: за цей час було використано 7,7 мільярдів з держбюджету та майже 114 мільйонів з місцевих.

Про виплати Раді НБУ. Закон, відповідно до якого розмір зарплат та інших виплат держслужбовців та посадовців державних компаній на час карантину обмежувався 10 мінімальними зарплатами, не поширювався на членів Ради Національного банку.

Про облікову ставку. Нацбанк України може у грудні 2020 року знизити облікову ставку до 5,5%, йдеться у прогнозі аналітиків J.P. Morgan.

Про дефіцит держбюджету. За 9 місяців 2020 року (січень - вересень) держбюджет України зведений з дефіцитом 81,725 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду становив 93,59 млрд грн.

Про нового керівника ДАБІ. Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Ірину Король.

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Рада Нацбанку: "троянський кінь" чи наглядач за фінансовим спокоєм

Заяви про емісію гривні, "мирова" з олігархом Ігорем Коломойським та догани членам правління Нацбанку. Останнім часом Рада НБУ продукує навколо себе лише скандали. Хто стоїть за органом, від якого залежить фінансова стабільність країни?