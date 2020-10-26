Кабмін призначив тимчасового керівника Архітектурно-будівельної інспекції

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Ірину Король.

Про це написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду 26 жовтня.

Раніше Король обіймала посаду заступника директора департаменту та начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ.

За інформацією з декларації чиновниці, за підсумками 2019 року вона отримала 202,9 тис грн заробітної плати у Вишгородській міськраді, а також 77,6 тис грн в ДАБІ, передає "Інтерфакс-Україна".

Нагадуємо:

22 жовтня Кабінет міністрів змінив голову Державної архітектурно-будівельної інспекції та відсторонив керівників двох містобудівних відомств.

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створив три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

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Економічна правда