Більше 47 тисяч: Раді НБУ не урізали виплат під час карантину

Закон, відповідно до якого розмір зарплат та інших виплат держслужбовців та посадовців державних компаній на час карантину обмежувався 10 мінімальними зарплатами, не поширювався на членів Ради Національного банку.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Рішення про те, аби не обмежувати розмір грошових винагород членам Ради Національного банку ухвалило правління НБУ. Цю інформацію ЕП підтвердив член Ради Нацбанку Віктор Козюк.

"Стаття закону передбачала перелік посад та осіб, на кого поширюються обмеження. Формальних застережень, що вона поширюється на членів Ради НБУ, там справді не було. Ніхто не знає, у чому причина цього", — повідомив він.

Відповідно до закону, парламент запровадив обмеження щодо розміру виплат держслужбовцям на час карантину у сумі, що не має перевищувати 10 мінімальних зарплат, встановлених станом на 1 січня 2020 року (тобто 47230 грн на місяць). Його поширили на службових та посадових осіб Нацбанку. Однак члени Ради НБУ не є ані тими, ані іншими.

"Питання винагород членів Ради НБУ було винесене на засідання, і Рада проголосувала рекомендувати правлінню Нацбанку діяти відповідно до закону. У правління не було законодавчих підстав інтерпретувати норму закону так, щоб обмежити розмір виплат членам Ради", — додав Козюк.

У Національному банку відмовилися озвучити розмір винагород членів Ради НБУ у 2020 році. Відповідно до фінансової звітності НБУ за 2019 рік, щомісяця член Ради Нацбанку отримував близько 133 тисяч гривень. Якщо припустити, що цього року розмір винагород не змінювався, то члени Ради Нацбанку щомісяця заробляли майже втричі більше, ніж посадовці в інших органах влади чи державних компаніях.

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Економічна правда