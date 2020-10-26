НБУ може у грудні знизити облікову ставку до 5,5% – прогноз J.P. Morgan

Нацбанк України може у грудні 2020 року знизити облікову ставку до 5,5%, йдеться у прогнозі аналітиків J.P. Morgan.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що такий прогноз аналітиків пов'язаний із низькими ризиками зростання інфляції, пов'язаних зі зниженням активності в четвертому кварталі 2020 року через збільшення випадків COVID-19.

За прогнозами J.P. Morgan, НБУ поки зберігає ставку, але поширення епідемії коронавірусу може призвести до більшого пом'якшення грошово-кредитної політики і зниження курсу валюти.

При цьому, експерти назвали "невизначеними" терміни відновлення співпраці з МВФ на тлі зриву призначеного на 20 жовтня обговорення у Раді проєкту держбюджету-2021.

Також це пов'язують із відкотом досягнень судової реформи і конфліктом навколо керівництва НБУ.

У JP Morgan вважають, що ці обставини припускають відстрочку другого траншу МВФ за програмою stand by на 2021 рік, але поки зберігають прогноз його отримання в грудні цього року