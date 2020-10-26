За 9 місяців держбюджет зведено з дефіцитом в 82 мільярди

За 9 місяців 2020 року (січень - вересень) держбюджет України зведений з дефіцитом 81,725 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду становив 93,59 млрд грн.

Про це йдеться у даних Державної казначейської служби.

Зазначається, що за 9 місяців року запозичення становили 412,7 млрд грн при запланованих 646,93 млрд грн, у тому числі зовнішні - 186,17 млрд грн при плані в 274 млрд грн.

Водночас погашення за цей період становили 330,6 млрд грн при запланованих 355 млрд грн, у тому числі зовнішні - 134,7 млрд грн при плані в 138,7 млрд грн.

За даними Держказначейства, приватизація принесла 1,9 млрд грн.

Загалом доходи держбюджету за вказаний період становлять 765,1 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 655,4 млрд грн при плані в 665,4 млрд грн.

При цьому, витрати становлять 843,253 млрд грн, по загальному фонду - 750,65 млрд грн при запланованих 843,65 млрд грн.

Нагадаємо:

Державний бюджет за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом в 40 мільярдів гривень, в тому числі за загальним фондом дефіцит становив 51 мільярд гривень.

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Економічна правда