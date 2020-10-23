Новини 23 жовтня: виплати нардепам, Боголюбов і Приватбанк, рейдери і Prozorro

Про виплати нардепам. За оплату праці та компенсацію витрат, пов’язаних зі здійсненням своєї діяльності, народні депутати України з початку 2020 року отримали від Державної казначейської служби 92,3 млн грн готівкових коштів.

Про Боголюбова і Приватбанк. Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов просить повернути йому 33,3% акцій фінустанови, що належали бізнесмену до націоналізації банку.

Про рейдерів і Prozorro. Правоохоронці завершили слідство за фактом незаконного заволодіння частки у статутному капіталі майданчика системи Prozorro ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн".

Про ризики обвалу ринку зернових. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо проблем з невиконанням форвардних контрактів.

Про аудит "Нафтогазу". Результати перевірки НАК "Нафтогаз України" мають бути розглянуті на Раді національної безпеки та оборони, яка і прийняла рішення про її проведення, заявив колишній топ-менеджер компанії Юрій Вітренко.

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