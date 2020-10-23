З початку року нардепи отримали готівкою понад 90 мільйонів

За оплату праці та компенсацію витрат, пов’язаних зі здійсненням своєї діяльності, народні депутати України з початку 2020 року отримали від Державної казначейської служби 92,3 млн грн готівкових коштів.

Про це свідчать дані єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua

Згідно відкритих даних, найбільша сума Управлінням справами апарату Верховної Ради України до казначейства була перерахована 9 січня.

Тоді 7 млн грн було направлено на виплату по чекові заробітної плати. Загалом, з початку року, сума переведених коштів до Державної казначейської служби для виплати готівкою заробітної плати перевищила 42 млн гривень.

Ще 19,2 млн грн готівкою було виплачено в якості компенсації за відпустки. З них, найбільші перерахування Управління справами апарату парламенту здійснило 15 січня та 4 лютого – по 5 млн гривень. Помічники народних депутатів отримали винагороди готівкою в сумі 12,7 млн гривень.

На відшкодування витрат, які пов’язані з виконанням народними депутатами своїх повноважень з державного бюджету готівкою було виплачено 17,9 млн гривень. Найбільше перерахування відбулось 15 вересня – 2,9 млн гривень.

Відповідно до статі 32 закону "Про статус народного депутата" за рахунок коштів платників податків народним депутатам компенсуються наступні витрати: на проїзд, оренду житла або винайм готельного номера та інші.

Нагадаємо, в березні 2019 року, тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом заявив про необхідність відмови від готівки. "Необхідно прагнути цього", - сказав Зеленський.

Тринадцять депутатів Верховної Ради отримали за вересень понад 50 тисяч гривень зарплатні.

Економічна правда