Результати аудиту "Нафтогазу" мають розглянути в РНБО – Вітренко

Результати перевірки НАК "Нафтогаз України" мають бути розглянуті на Раді національної безпеки та оборони, яка і прийняла рішення про її проведення.

Про це написав колишній топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в аудиті мова йде не лише про "формальні" порушення, а і про цілком реальні втрати держави.

"Прочитавши висновки аудиторів я не знайшов достатніх підстав заперечувати, що ця перевірка була об’єктивною, незаангажованою, і що висновки про порушення були обґрунтованими", - пише Вітренко.

Нарешті опубліковані засекречені результати перевірки Нафтогазу Державною аудиторською службою, яка виявила порушень у... Опубликовано Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko Пятница, 23 октября 2020 г.

"По-перше, з документу видно, що державні аудитори врахували багато зауважень з боку Нафтогазу. Це показує неабияку лояльність до Нафтогазу, оскільки державні перевіряючі часто не дуже люблять враховувати зауваження компаній до своїх актів перевірок", - заявив експрацівник "Нафтогазу".

За його словами, державні аудитори надають детальне обґрунтування своїх висновків щодо виявлених порушень. "Тобто у них є конкретні аргументи, підстави, факти, докази", - вважає Вітренко.

"Значна частина порушень була виявлена вже відносно давно, а окремі спроби Нафтогазу оскаржити висновки держаудиту у суді були невдалими. Тобто це не виглядає як щось "зі стелі узяте" і на "скору руку" створене під замовлення щоб "наїхати" на Нафтогаз", - додає Вітренко.

Він дивується, що досі немає реакції Кабінету міністрів.

"Також було б логічно, якби ці результати перевірки були розглянуті на Раді національної безпеки та оборони, яка і прийняла рішення про її проведення. Передача цих матеріалів у фіскальні та правоохоронні органи - це паралельний шлях, достатньо довгий, він не може підміняти прийняття негайних рішень Кабміном/РНБО за результатами перевірки", - резюмував Вітренко.

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Економічна правда