Аграрії попереджають про ризики обвалу ринку зернових

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо проблем з невиконанням форвардних контрактів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Під час наради планується обговорити питання щодо ситуації на зерновому ринку, проблеми виконання аграріями зобов'язань за форвардними контрактами внаслідок несприятливих погодних умов і необхідності напрацювання механізму прискореного отримання документального підтвердження форс-мажорних обставин.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", з проханням про зустріч з профільним міністром для вирішення проблемної ситуації на ринку зерна в зв'язку з посухою в південних регіонах України раніше звернулася Всеукраїнська аграрна рада.

В асоціації зазначили, що багато агровиробників, особливо в Одеській області, втратили урожай повністю, значна частина не зібрала його в запланованих обсягах, і через це сільгоспвиробники не в змозі виконати свої зобов'язання з постачання с/г продукції за форвардними контрактами.

Українська зернова асоціація заявила про спроби недобросовісних агровиробників на тлі низького врожаю зірвати раніше укладені форвардні контракти на поставку зерна і ризики обвалу ринку зернових України.

В УЗА зазначили, що в разі дефолтів виробників за форвардними контрактами, міжнародні компанії уріжуть ліміти фінансування українського зернового ринку за форвардними контрактами на наступний рік і скоротять обсяги торгівлі з потенційно ризикованої країни.

За оцінками асоціації, це близько 11-12 млрд доларів на рік.

Більш того, підкреслюють в асоціації, Україна може втратити статус надійного партнера на міжнародній арені, що призведе до дисконтного ринку: ціни на зерно на дисконтному ринку завжди дешевші, ніж такий же товар в інших країнах.

Економічна правда