Новини 21 жовтня: повноваження Рожкової, аудит "Нафтогазу", гральний бізнес

Про повноваження Рожкової. Правління Національного банку позбавило першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери.

Про аудит "Нафтогазу". Держаудитслужба за результатами перевірки НАК "Нафтогаз" виявила порушення, які, на переконання аудиторів, призвели до втрати державою 75 млрд грн. Враховуючи суспільний резонанс після публікації окремих висновків аудиту, ЕП опублікувала усі наявні в розпорядженні редакції документи, які стосуються ревізії.

Про гральний бізнес. На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії призначили Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

Про справу Суркісів. Велика палата Верховного суду відхилила клопотання Національного банку про застосування "антиколомойського закону" в ході розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів в Приватбанку.

Про місто на Марсі. Генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск розкрив плани щодо будівництва на Марсі міста, яке повністю буде незалежним від планети Земля.

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Той самий секретний аудит "Нафтогазу": висновки аудиторів та заперечення НАКу. Документи

Напередодні Держаудитслужба перевірила НАК "Нафтогаз" і виявила порушення, які, на переконання аудиторів, призвели до втрати державою 75 млрд грн. ЕП публікує засекречені документи: акт планової ревізії НАК та заперечення компанії.

Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру

У другій частині інтерв'ю з головою Держгеокадастру – чому нормативно-грошова оцінка землі не є справжньою, як вінницькі квіткові магазини виграють важливі тендери, та як Іван Іванович з Новопечерських липок з "шушарою" закривається.