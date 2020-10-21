Верховний суд не застосував "антиколомойський закон" до справи Суркісів

Велика палата Верховного суду відхилила клопотання Національного банку про застосування "антиколомойського закону" в ході розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів в Приватбанку.

Про це йдеться в рішенні Верховного суду.

"Доводи [НБУ про застосування так званого "антиколомойського" закону для закриття справи] слід відхилити, оскільки провадження у цій справі підлягає закриттю на інших підставах", - йдеться в рішенні суду.

15 липня 2020 року Велика палата ВС частково задовольнила касацію НБУ, Кабміну і Приватбанку, скасувавши постанову Окружного адмінсуду Києва та ухвалу Київського апеляційного суду від 2017 року про скасування ухвали Нацбанком Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсною процедури bail-in.

Як повідомляло агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, представники Суркісів подали клопотання про переведення справи до Печерського райсуду до публікації тексту рішення суду, тоді як Приватбанк подав заяву про відсутність підстав такого направлення через кілька днів після його публікації.

Вказується, що оскільки НБУ, Приватбанк і Кабмін знаходяться в Печерському районі Києва, частина позовних вимог цієї справи підлягає розгляду Печерським райсудом Києва як судом першої інстанції.

Разом з тим, згідно з оприлюдненою в єдиному держреєстрі судових рішень окремою думкою судді Віктора Пророка, "якщо хоча б частина заявлених позивачами вимог підлягає розгляду в порядку господарського чи адміністративного судочинства, справа не може бути переданою на розгляд суду цивільної юрисдикції".

Він переконаний, що закриваючи провадження у справі ВС грунтувався на тому, що заявлені позивачами по справі вимоги також не можуть бути предметом розгляду в порядку адміністративного провадження, крім вимог про стягнення з Приватбанку грошових коштів, які були вкладами позивачів в банку.

Суддя додав, що Велика палата ВС з аналогічних причин прийшла до висновку про відсутність підстав для застосування у даній справі "антиколомойського" закону.

Нагадуємо:

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.