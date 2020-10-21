"Мінус" 75 мільярдів: ЕП публікує засекречений аудит "Нафтогазу"

Держаудитслужба за результатами перевірки НАК "Нафтогаз" виявила порушення, які, на переконання аудиторів, призвели до втрати державою 75 млрд грн. Враховуючи суспільний резонанс після публікації окремих висновків аудиту, ЕП опублікувала усі наявні в розпорядженні редакції документи, які стосуються ревізії.

Про це йдеться у статті ЕП.

Зазначається, що 6 жовтня ЕП опублікувала матеріал про фінансові порушення та недоліки у роботі "Нафтогазу", виявлені Держаудитслужбою під час ревізії за період з жовтня 2018 року по кінець грудня 2019 року.

Того ж дня аудитори спростували наведену в статті інформацію, не повідомивши, що саме вони заперечують.

Пізніше результати перевірки прокоментували керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв та фінансовий директор компанії Петер ван Дріл.

Реакція менеджменту держкомпанії зводилася до звинувачень аудиторів у "нерозумінні стандартів звітності" та розмов про інформаційні атаки на "Нафтогаз". Повідомлення про багатомільярдні втрати бюджету топменеджери НАК назвали "абсолютно штучними".

Згодом у розпорядження ЕП потрапили два листи Держаудитслужби. Перший – прем'єр-міністру Денису Шмигалю, у якому аудитори повідомляють про виявлені порушення. Другий – Головному управлінню контррозвідки Служби безпеки у сфері економіки.

Листи до прем'єра та СБУ підтверджували порушення на 176 млрд грн та втрати бюджету на 75,5 млрд грн.

Згодом представники держкомпанії не заперечували факт існування документа, однак коментували лише окремі пункти наведених в аудиті порушень.

За цей час "Нафтогаз" дав пояснення щодо трьох аспектів, виявлених перевіркою. Інші порушення, виявлені аудиторами, у державній компанії не коментували.

Більше того, недавно Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби засекретив результати аудиту.

"Враховуючи суспільний резонанс, який викликала публікація окремих висновків аудиту, і відсутність можливості для експертної спільноти ознайомитися з його результатами, ЕП публікує усі наявні в розпорядженні редакції документи, які стосуються ревізії.

Зокрема, ЕП публікує копію акта ревізії "Нафтогазу", а також заперечення компанії на виявлені Держаудитслужбою порушення", - йдеться у позиції редакції.

Із наявними у розпорядженні редакції ЕП документами можна ознайомитись у статті: Той самий секретний аудит "Нафтогазу": висновки аудиторів та заперечення НАКу. Документи

Економічна правда