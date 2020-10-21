Той самий секретний аудит "Нафтогазу": висновки аудиторів та заперечення НАКу. Документи

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал про фінансові порушення та недоліки у роботі "Нафтогазу", виявлені Держаудитслужбою під час ревізії за період з жовтня 2018 року по кінець грудня 2019 року.

Того ж дня аудитори спростували наведену у статті інформацію, не повідомивши конкретно, що саме вони заперечують.

Пізніше результати перевірки по черзі прокоментували керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв та фінансовий директор компанії Петер ван Дріл.

Реакція менеджменту держкомпанії зводилась до звинувачень аудиторів у "не розумінні стандартів звітності" та розмов про інформаційні атаки на "Нафтогаз". Повідомлення про багатомільярдні втрати бюджету топ-менеджери НАКу назвали "абсолютно штучними".

Згодом у розпорядження ЕП потрапили два листи. Перший – лист Держаудитслужби на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому аудитори повідомляють про виявлені порушення. Другий – на адресу Головного управління контррозвідки Служби безпеки у сфері економіки.

Листи до прем'єра та СБУ підтверджували порушення на 176 млрд грн та втрати бюджету на 75,5 млрд гривень.

В подальшому представники держкомпанії не заперечували факт існування документу, однак коментували лише окремі пункти наведених в аудиті порушень.

За цей час "Нафтогаз" давав свої пояснення щодо трьох аспектів, виявлених перевіркою. Інші порушення, виявлені аудиторами, в державній компанії не коментували.

Більше того, нещодавно Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби засекретив результати аудиту.

Враховуючи суспільний резонанс, який викликала публікація окремих висновків аудиту, і відсутність можливості для експертної спільноти ознайомитися з його результатами, ЕП публікує усі наявні в розпорядженні редакції документи, які стосуються відповідної ревізії. Зокрема, ми публікуємо копію акту ревізії "Нафтогазу", а також заперечення компанії на виявлені Держаудитслужбою порушення.

Замах на гривню, відповідь на копійку

Через десять днів після оприлюднення ЕП інформації про результати ревізії "Нафтогазу" в держкомпанії заявили, що звітність НАКУ відповідає законодавству України і міжнародним стандартам фінансової звітності.

До таких висновків дійшов Комітет з питань аудиту та ризиків Наглядової ради компанії, який проводив засідання 12-15 жовтня.

Реагуючи на цю заяву, колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, прізвище якого також фігурує у акті ревізії, заявив, що у згаданому Комітеті немає жодного фахівця з аудиту чи міжнародних стандартів фінансової звітності.

"Як вони могли перевірити відповідність міжнародним стандартам і яку вагу має така перевірка? Для українців створюють оманливе враження, що авторитетні незалежні люди все перевірили і все у "Нафтогазі" добре", - зазначив Вітренко.

Тоді ж, в компанії вкотре роз’яснили три аспекти, які до цього неодноразово коментували представники "Нафтогазу".

Нарахування резерву сумнівних боргів. У компанії заявили, що нарахування резерву під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) відповідає МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", який група застосовує з 1 січня 2018 року.

"Аудитором Deloitte надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які є в публічному доступі. Стверджувалося, що такий резерв може нараховуватися лише за умови затвердження фінансових планів Кабміном.

На жаль, КМУ не прийняв рішення щодо фінплану "Нафтогазу" на 2018 рік. Коріння проблеми, звичайно, в тому, що деякі споживачі не сплачують за поставлений газ. Якби ці споживачі розрахувалися, "Нафтогаз" зробив би більші відрахування до бюджету", - йшлося у заяві.

Відображення штрафів, пені та неустойки. У "Нафтогазі" наголосили, що нараховані штрафи, пеня та неустойка відображаються після отримання коштів.

"Дебіторська заборгованість за розрахунками зі сплати штрафів, пені та неустойки не відповідає визначенням термінів "актив" і "дохід", наведеним у концептуальній основі фінансової звітності. Аудитором Deloitte було надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які оприлюднені на сайті компанії", - зазначили в НАК.

Своєчасна виплата дивідендів. В "Нафтогазі" стверджують, що діяли виключно в рамках законодавства, яке передбачало обов'язок сплати дивідендів у розмірі 30% чистого прибутку до 30 червня 2019 року. І ці кошти були перераховані вчасно.

"У зв’язку з невчасним оприлюдненням постанови КМУ про відрахування 90% чистого прибутку на виплату дивідендів додаткова виплата дивідендів відбулася після визначеної законом дати", - додали у "Нафтогазі".

Згадана постанова була прийнята урядом 24 квітня 2019 року. А 6 червня Андрій Коболєв повідомив про необхідність отримання розстрочки зі сплати 90%, оскільки "Нафтогазу" на той момент потрібні були кошти для закупівлі газу. В тому ж місяці компанія оскаржила рішення Кабміну в Окружному адміністративному суді.

Попри надані офіційно відповіді на три питання, досі без коментарів залишається цілий перелік зауважень Держаудитслужби. ЕП публікує всі порушення, які викладено у акті планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "НАК "Нафтогаз" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Питання без відповідей

Ознайомившись з документом, ЕП відібрала десять резонансних порушень на десятки мільярдів гривень які в "Нафтогазі" офіційно не коментували.

1. Продаж компанією ТОВ ГК "Нафтогаз Трейдинг" газу за заниженими цінами, внаслідок чого недоотримано доходів на 1,77 млрд гривень (пункт 69 зауважень НАК до висновку).

2. Реалізація в 2018-2019 роках "Нафтогазом" газу за цінами, що на 845 млн грн менше ніж його собівартість тій же компанії "Нафтогаз Трейдинг" (пункт 23).

3. Не забезпечення "Нафтогазом" виконання АТ "Укргазвидобуванням" ("УГВ") "Концепції розвитку газовидобувної галузі України", що призвело до недоотримання доходів у 2018-2019 роках приблизно на 22,76 млрд гривень (пункт 66).

Йдеться про програму видобутку, яка не була виконана "Ургазвидобуванням" на чолі з Олегом Прохоренком. Після його звільнення цей напрямок очолив Андрій Фаворов, який також не досяг особливих результатів у збільшенні вітчизняного видобутку, в результаті чого також втратив крісло голови газового дивізіону.

4. Приховане кредитування "Укргазвидобування" на 217,5 млн грн та ризик втрати дозволів на користування надрами, внаслідок бездіяльності щодо розірвання договору на розробку родовищ з "УГВ" (пункт 65).

5. Укладення договору на суму 61,8 млн грн з порушенням законодавства про закупівлі. Йдеться про порушення під час закупівлі аудиторських послуг (пункт 85).

6. Авансування компаній Uniper Global Commodities SE та RWE Supply & Tradiding GmbH на придбання газу на 2,436 млрд грн. При цьому у 2020 році вартість палива значно знизилася, що могло призвести до додаткових витрат (пункт 80).

7. Не внесення до статутного фонду компанії будівлі по вулиці Богдана Хмельницького, 6 та незавершеного будівництва офісу на Луначарського, 2 вартістю 300 млн гривень (пункт 83).

8. Безпідставна виплата премій членам правління на суму 31,7 млн грн при відсутності затвердженого урядом фінансового плану на 2019 рік (пункт 74).

При опрацюванні заперечення "Нафтогазу" щодо цього пункту були прийняті (порівняльну таблицю висновків та зауважень дивіться нижче - ЕП), однак виявилося, що члени правління з зазначеної суми премій в 31,7 млн грн сплатили не 6,9 млн грн єдиного соціального внеску (22%), а лише 69 тис. грн, оскільки знайшли лазівку в законодавстві.

9. Подання проектів фінансових планів на 2018-2019 роки пізніше встановленого строку, тобто не в установленому порядку (пункт 65).

10. Не усунення порушень, виявлених попередніми ревізіями на 442 млн гривень (пункт 64).

Майже за всіма цими пунктами заперечення "Нафтогазу" прийняті не були, або були прийняті частково. І оскільки НАК публічно висловив свою позицію щодо порушень, за якими компанію звинувачують у втратах десятків мільярдів гривень, було б правило прокоментувати і решту претензій.

Тим більше, що Юрій Вітренко, який був другою людиною в компанії в період, який охоплює ревізія Держаудитслужби, частину з виявлених порушень визнав.

Зокрема, колишній топ "Нафтогазу" підтвердив порушення при закупівлях, реалізації газу за заниженими цінами та поставив під сумнів інші аргументи чинного керівництва НАКу. Яким має бути алгоритм дій за результатами аудиту?

"Кабмін або звільняє голову Держаудитслужби за те, що він зробив якусь не таку перевірку, або ухвалює рішення щодо звільнення Наглядової ради та правління "Нафтогазу". Ось і все", - підсумував Вітренко.