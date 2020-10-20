У СБУ заявили, що не відкривали справу проти "Нафтогазу" після аудиту

Служба безпеки України заявила, що не відкривала провадження проти "Нафтогазу" після аудиту, який виявив порушення на понад 200 мдрд гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Радіо Свобода".

"За результатами розгляду матеріалів ревізії вказаного вами акціонерного товариства, надісланих Державною аудиторською службою на адресу СБ України слідчими органів безпеки кримінальні провадження не реєструвалися", - заявили в СБУ.

Нагадуємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і зазначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Згодом ЕП отримала лист, в якому голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету становили 75,5 млрд гривень.

Офіс великих платників податків ДФС засекретив результати аудиту "Нафтогазу", оскільки матеріали ревізії діяльності компанії є даними досудового розслідування.

Водночас співрозмовник ЕП у правоохоронних органах заявив, що матеріали засекретили лише для того, щоб депутати не змогли отримати доступ до документів.

Державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК "Нафтогаз України" до Головного управління контррозвідки Служби безпеки України у сфері економіки для розгляду та прийняття необхідного рішення.

За фактом діяльності проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальну справу, яка побудована на звинуваченнях у державній зраді.

У "Нафтогазі" заявили, що фінансова звітність компанії відповідає законодавству України і міжнародним стандартам фінансової звітності.