Проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальну справу - Коболєв

За фактом діяльності проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальну справу, яка побудована на звинуваченнях у державній зраді.

Про це Громадському радіо повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні", — розповідає він.

Коболєв каже, що у компанії це сприймають як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".

"Ми готові це запрошення прийняти. Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті", — запевняє він.

Голова правління каже, що збився з ліку кримінальних справ щодо "Нафтогазу".

"Я особисто перестав рахувати після того, як у 2018 році особисто мене оштрафували на 8 мільярдів гривень. Такий штраф мені, як фізичній особі, виписала Державна митниця. Потім у судах ми змогли довести, що підстав для штрафування не було і цей штраф некоректний", — згадує Коболєв.

Нагадаємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

"Держаудитслужба не підтверджує інформацію, висвітлену у деяких ЗМІ, оскільки така інформація є суб’єктивною думкою автора і не відповідає дійсності", - зазначили тоді в службі.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

"Державна аудиторська служба спростувала заяви ЗМІ, які були зроблені нібито з посиланням на звіт", - переконаний автор.

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і відзначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Також державні аудитори надіслали матеріали ревізії НАК "Нафтогаз України" до Головного управління контррозвідки Служби безпеки України у сфері економіки для розгляду та прийняття необхідного рішення. А ще лист на прем'єр-міністр Дениса Шмигаля з результатами ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Економічна правда





