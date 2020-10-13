ДФС засекретила результати аудиту "Нафтогазу"

Офіс великих платників податків ДФС засекретило результати аудиту "Нафтогазу", оскільки матеріали ревізії діяльності компанії є даними досудового розслідування.

Про це йдеться у листі Держаудитслужби, який є у розпорядженні ЕП.

У листі йдеться, що матеріали ревізії Держаудитслужба надіслала до СБУ, а копію акта ревізії - в Офіс великих платників податків ДФС.

В ДФС заявили Держаудитслужбі, що отримані матеріали приєднали до матеріалів кримінального провадження від 21.09.2020, досудове розслідування у якому ведеться за процесуального керівництва Офісу Генпрокуратури.

Відповідно, ці матеріали є даними досудового розслідування.

"Статтею 222 КПК України передбачено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора у тому обсязі, в якому вони визнають можливим", - йдеться у листі.

Водночас співрозмовник ЕП у правоохоронних органах заявив, що матеріали засекретили лише для того, щоб депутати не змогли отримати доступ до документів.

Нагадуємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і зазначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Згодом ЕП отримала лист, в якому голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету становили 75,5 млрд гривень.

Економічна правда