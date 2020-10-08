Офіційно: Аудит "Нафтогазу" показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів – лист Держаудитслужби 

Голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля лист з результатами ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Копія відповідного листа, підписаного Плісом 5 жовтня 2020 року, є в розпорядженні ЕП.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету склали 75,5 млрд гривень.

ЕП наводить лише частину документу. Згодом буде оприлюднена інша частина

"Загалом ревізією "Нафтогазу" встановлено фінансових порушень та виявлено фактів неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат у 75,5 млрд гривень", - повідомляє керівника уряду Геннадій Пліс.

Як підсумок, Держаудитслужба, зокрема, пропонує НАК "Нафтогаз України" "забезпечити усунення виявлених ревізією порушень, притягнути винних осіб до відповідальності, у тому числі виявлених попередніми заходами державного фінансового контролю" та "забезпечити перерахування до державного бюджету дивідендів на суму 75 486,4 млн гривень".

Сума відповідає даним, які ЕП наводила раніше в статті.

Нагадаємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

"Держаудитслужба не підтверджує інформацію, висвітлену у деяких ЗМІ, оскільки така інформація є суб’єктивною думкою автора і не відповідає дійсності", - зазначили тоді в службі.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

"Державна аудиторська служба спростувала заяви ЗМІ, які були зроблені нібито з посиланням на звіт", - переконаний автор.

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і відзначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Економічна правда