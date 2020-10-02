Новини 2 жовтня: Аваков просить ще 2 мільярда з COVID-фонду, Microsoft інвестує в Україну 500 мільйонів доларів, іноземця звільняють з держпідприємства за корупцію

Про Авакова. Голова МВС Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярда гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Про Microsoft. Компанія Microsoft підписала меморандум про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації. За його умовами компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько 500 млн доларів.

Про нафту. Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю продовжили знижуватися, дуже сильно знижуватися.

Про "Роттердам+". У справі про штучне завищення ціни на вугілля і електроенергію за формулою "Роттердам+" з’явилися результати нової експертизи, яка встановила наявність збитків від формули у розмірі 40 млрд грн.

Про звільнення керівника ОГХК. Фонд державного майна екстрено звільнив т.в.о голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітера Девіса через корупційні схеми із звинуваченим у корупції ексменеджментом ОГХК, а також через вимивання коштів підприємства.

Ексклюзиви ЕП

Сергій Пилипенко, "Ковальська": Для деяких забудовників криза 2020 року – це початок кінця

Чи може будівельна група "Ковальська" коштувати пів мільярда доларів, у яких забудовників є свої депутати в Київраді, як коронакриза змінила галузь, і чому про іпотеку під 10% можна забути.

Держава – неефективний власник, тому приватизує державні підприємства. А міста?

Докапіталізація державного Укрексімбанку стала однією з найбільш обговорюваних новин тижня. Також держава регулярно виділяє кошти державним шахтам і заводам на погашення боргів із зарплати. А як щодо комунальних підприємств?