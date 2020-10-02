Фонд держмайна екстренно звільнив керівника ОГХК через корупційні схеми 

Фонд державного майна екстрено звільнив т.в.о голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітера Девіса через корупційні схеми із звинуваченим у корупції ексменеджментом ОГХК, а також через вимивання коштів підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У Фонді наголошують, що отримували звернення від народних депутатів, Служби безпеки України та членів правління ОГХК щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави.

У вересні Девіс прийняв одноосібне рішення відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (входить до структури ОГХК) компаніям, які підконтрольні старому менеджменту ОГХК, відстороненого на початку поточного року через неефективне управління і корупцію.

Одночасно з цим Девіс наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, що є добросовісними досвідченими учасниками ринку, що співпрацюють з ОГХК на умовах передоплати за вищими цінами, аж до вивантаження вже завантажених контейнерів.

У ФДМУ відмічають, що ці компнанії забезпечують щомісячну купівлю продукції ОГХК на суму декілька мільйонів доларів.

Також повідомляється, що Девіс не прислухався до заперечень інших членів правління щодо таких дій.

Також на Вільногірському ГМК, попри затверджений штатний розпис, у керівництво були включені особи зі складу попереднього менеджменту.

"При цьому заступник директора з реалізації готової продукції ВГМК, призначений новим правлінням ОГХК, був фактично усунений від процесу продажів, а на керівника відділу збуту здійснювався тиск через спробу перешкоджати вивантаженню контейнерів, які були призначені для компаній, що є добросовісними учасниками ринку", - пояснюють у Фонді.

За останні два тижні Девіс особисто погодив більше десяти контрактів і доповнень до угод з підконтрольними екс-менеджментом ОГХК компаніями. Крім того, протягом останніх десяти днів він підписав низку наказів на відвантаження продукції на користь подібних компаній.

"Девіс фактично заблокував діяльність правління ОГХК, викравши печатку компанії, вдавшись до одноосібних дій, що призвели до вимивання фінансових ресурсів з ОГХК.

Одним з останніх розпоряджень Девіса була інструкція про продаж 1 млн доларів, які були зарезервовані на рахунках ОГХК для виплати заробітної плати, з подальшим розпорядженням здійснити платежі на користь афілійованих з колишнім менеджментом ОГХК компаній", - резюмують у відомстві.

З'ясуванням усіх обставин діяльності Девіса будуть займатись правоохоронні органи у взаємодії з Фондом державного майна.

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19 травня невідомі підпалили автомобіль керівника відділу економіки та фінансів "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Кириченко О.М

Напередодні, Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення.