Справа "Роттердам+": Нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК

У справі про штучне завищення ціни на вугілля і електроенергію за формулою "Роттердам+" з’явилися результати нової експертизи, яка встановила наявність збитків від формули у розмірі 40 млрд грн.

Про це стало відомо під час розгляду в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду скарги на закриття прокурором САП Віталієм Пономаренком справи "Роттердам+", повідомляє "Центр протидії корупції".

"Експертиза, проведена незалежним експертом за ініціативи органу досудового розслідування, підтвердила документально та розрахунково завищення фактичної вартості електроенергії протягом травня 2016 року-червня 2019 року у розмірі 39,9 мільярдів гривень", - заявив адвокат Віктора Чумака Олексій Бойко.

Зазначається, що експертизу призначили у НАБУ незадовго до закриття справи.

"Прокурор Пономаренко, попри це, закрив справу, навіть не чекаючи результатів. Більше того, прокурор в суді заперечував проти долучення експертизи до розгляду апеляційної скарги.

Самі ж результати нової експертизи з'явилися фактично в той день, коли суддя ВАКС Катерина Широка відмовилася відновлювати справу "Роттердам+" за скаргою ексдепутата Віктора Чумака. Саму експертизу просять долучити до матеріалів судової справи адвокати Віктора Чумака", - йдеться у повідомленні.

"Це означає, що збитки у справі таки підтверджені. Їх нібито відсутність була єдиним аргументом для закриття справи прокурором та стала аргументом для відмови у поновленні справи. Тепер, якщо справу поновлять, є усі підстави скеровувати її до суду. Експертиза цілком законна, адже призначена ще до закриття справи", - зазначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

"Прокурор САП Віталій Пономаренко і суддя Антикорупційного суду Катерина Широка взагалі проігнорували інші докази у справі. Водночас, серед таких доказів є і численні фінансові документи, і вилучена переписка між фігурантами, що свідчить про вплив на посадовці НКРЕКП.

До речі, один із головних фігурантів справи, екскерівник НКРЕКП Дмитро Вовк, ще до затвердження формули пояснював журналістам "Схем" її абсурдність, вказуючи на те, що це банально погашення звичайними людьми кредиту олігарху. Цитата: "Усі повинні розуміти, що в такому випадку ми фінансуємо ДТЕК і покриваємо для пана Ахметова його кредитний портфель", - додали в ЦПК.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадуємо:

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка відмовила екснардепу Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора САП Пономаренка про закриття провадження щодо "Роттердам +".

Як відомо, у грудні 2016 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким позивач просив визнати незаконною постанову НКРЕКП про затвердження формули "Роттердам+".

Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили рішення без змін.

У січні 2020 року позивач подав до ОАСК заяву про перегляд рішення про відмову за нововиявленими обставинами, але суд повернув заяву, оскільки, на його думку, заявник не є учасником справи. Позивач подав апеляцію на таке рішення і 10 березня суд її задовольнив. Також суд повернув заяву про перегляд рішення для продовження розгляду її суддею ОАСК.



У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.