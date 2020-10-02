Нафта дешевшає і може завершити в мінусі другий тиждень поспіль

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю продовжили знижуватися після падіння напередодні.

Про це повідомляє Інтерфакс.

При цьому нафта може продемонструвати друге тижневе зниження поспіль, відзначає Trading Economics.

За даними MarketWatch, в четвер нафтові ціни впали до мінімуму з 15 вересня.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:12 за Києвом в п'ятницю становить $40,21 за барель, що на $0,72 (1,76%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 1,37 (3,2%).Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 38,02 за барель, що на $0,7 (1,81%) нижче рівня попередньої сесії.

У четвер ф'ючерси втратили в ціні $1,5 (3,7%).

На настрої інвесторів продовжують впливати побоювання з приводу попиту, незважаючи на те, що дані Міненерго США в середу показали скорочення запасів нафти в країні за підсумками третього тижня поспіль, пише MarketWatch.

"Нафтовий ринок не може відкинути побоювання з приводу попиту, незважаючи на те що пропозиція нафти в США продовжує скорочуватися", - відзначає старший ринковий аналітик The Price Futures Group Філ Флін.

За його словами, "через тривалі побоювань щодо споживання ринок менше стурбований тенденцією до скорочення пропозиції".