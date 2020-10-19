Новини 19 жовтня: ЗАЗ і російські авто, УЗ і карантин, виведені мільярди

Про ЗАЗ і російські авто. Запорізький автомобілебудівний завод оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії шляхом складання напіврозібраних машин.

Про УЗ і карантин. В "Укрзалізниці" заявили, що виступають за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину - у компанії підкреслюють, що зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до "вкрай негативних наслідків" для національної економіки.

Про виведені мільярди. Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що за три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів.

Про ТЕС Ахметова і Зеленського. Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю "сформувати конкурентний ринок електричної енергії" на Бурштинському острові, залучивши Антимонопольний комітет.

Про євробонди "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз України" планує 19 жовтня розмістити новий випуск єврооблігацій в доларах з терміном погашення в лютому 2027 року. Орієнтир прибутковості становить 9-9,25%.

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Купуй російське: як в Україні продають автомобілі з РФ

Якщо санкції перешкоджають комерційній діяльності, то обійти їх – не проблема. Як оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ).