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Зеленський просить Шмигаля розібратися з ТЕС Ахметова, яку раніше прем'єр очолював

Понеділок, 19 жовтня 2020, 14:40
 

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю "сформувати конкурентний ринок електричної енергії" на Бурштинському острові, залучивши Антимонопольний комітет.

Про це йдеться у листі Зеленського, який є у розпорядженні ЕП.

Зокрема, президент просить "опрацювати питання щодо формування конкурентного ринку електричної енергії в торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС", залучивши до вказаної проблеми Антимонопольний комітет".

Зазначимо, що 90% генеруючих потужностей у цьому регіоні припадає на Бурштинську ТЕС енергохолдингу ДТЕК. У першому кварталі 2020 року у цьому регіоні ціна на електроенергію була найвища у Європі.

Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС у якості директора у 2018-2019 роках.

Економічна правда

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ДТЕК АМКУ Зеленський Шмигаль електроенергія

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