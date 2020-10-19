За три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22 мільярди доларів – Любченко

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що за три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Любченка, 5 млрд доларів із 22,4 млрд вивели на Кіпр, 4 млрд доларів - в Нідерланди, 3 млрд доларів - до Великої Британії, 2 млрд доларів - до Німеччини.

"Нещодавно у нас відбулася конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег з відповідних органів Німеччини, Нідерландів, Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів - тобто з країн, куди найбільше наші шановні люди вивели грошей.

За три роки вони вивели 22 млрд доларів. Ця тема заслуговує уваги. Також близько 90 млрд доларів на рік контрольованих операцій", - сказав голова Податкової.

Він додав, що 10 млрд із 22,4 млрд доларів це дивіденди. Загалом з 22,4 млрд доларів сплачено 0,63 млрд доларів податку за середньою ставкою 2,8%.

За словами Любченка, механізм трансфертного ціноутворення (ТЦО) дозволить залишити в країні 30-40 млрд доларів прибутку.

"Моя позиція - створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри", - сказав голова Податкової.