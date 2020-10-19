Запорізький завод збирає російські автомобілі для українського ринку

Запорізький автомобілебудівний завод оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії шляхом складання напіврозібраних машин.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

У вересні ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів для місцевого ринку у співпраці з Groupe Renault. Відбулася онлайн-презентація нової моделі, яку збиратимуть на ЗАЗ – купе-кроссовер Renault Arkana.

"Французька у цій моделі лише назва, бо Renault Arkana виготовляють на російському заводі "АвтоВАЗ". А "початок виробництва" на ЗАЗ – насправді є великовузловою збіркою, щоб оминути заборону на ввезення автомобілів з Росії", - пише автор.

Великовузлове складання – це коли завод-виробник поставляє у контейнерах вже готові до складання окремі агрегати та великі вузли.

Зазначається, що великовузлове складання часто використовується при імпорті автомобілів як спосіб обходу високих імпортних мит або акцизних зборів. Зазвичай митні ставки на деталі є нижчими, ніж на готовий автомобіль.

ЗАЗ входить до корпорації "Укравто", що належить українському бізнесмену Таріелу Васадзе. Він є засновником та співвласником "УкрАвтоВАЗу" – компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Lada в Україні.

Детальніше читайте за посиланням: Купуй російське: як в Україні продають автомобілі з РФ

Економічна правда