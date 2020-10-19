Карантин: УЗ проти зупинки пасажирського залізничного сполучення

В "Укрзалізниці" заявили, що виступають за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину - у компанії підкреслюють, що зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до "вкрай негативних наслідків" для національної економіки.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Facebook.

"Обмеження приміського й далекого пасажирського сполучення негативно впливає на епідемічну ситуацію в Україні. За відсутності поїздів сотні тисяч людей будуть вимушені щоденно обирати для своїх подорожей автотранспорт, зокрема маршрутки.

У більшості випадків маршрутні перевізники, на відміну від залізничних, не дотримується належних протиепідемічних заходів. Натомість, Укрзалізницею суворо дотримуються усі протиепідеміологічні заходи", - йдеться у позиції команії.

В УЗ додали, що обмеження пасажирських перевезень може значно погіршити фінансовий стан компанії та "призвести до неможливості виконання соціальних зобов'язань перед залізничниками".

"Компанія буде вимушена відправити в простій понад 25 тис. залізничників, які задіяні в організації пасажирських перевезень", - підкреслили в компанії.

"Зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до вкрай негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення", - додали в УЗ.

У компанії додали, що у європейських країнах карантинні обмеження жодним чином не стосуються роботи транспорту.

"Укрзалізниця буде суворо дотримуватися всіх рекомендацій та рішень, прийнятих КМУ та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пасажирського залізничного сполучення.

Але, в свою чергу, сподіваємося, що це рішення буде державницьким та виваженим", - йдеться у заяві.

Економічна правда