Карантин: УЗ проти зупинки пасажирського залізничного сполучення
В "Укрзалізниці" заявили, що виступають за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину - у компанії підкреслюють, що зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до "вкрай негативних наслідків" для національної економіки.
Про це повідомляє прес-служба УЗ у Facebook.
"Обмеження приміського й далекого пасажирського сполучення негативно впливає на епідемічну ситуацію в Україні. За відсутності поїздів сотні тисяч людей будуть вимушені щоденно обирати для своїх подорожей автотранспорт, зокрема маршрутки.
У більшості випадків маршрутні перевізники, на відміну від залізничних, не дотримується належних протиепідемічних заходів. Натомість, Укрзалізницею суворо дотримуються усі протиепідеміологічні заходи", - йдеться у позиції команії.
В УЗ додали, що обмеження пасажирських перевезень може значно погіршити фінансовий стан компанії та "призвести до неможливості виконання соціальних зобов'язань перед залізничниками".
"Компанія буде вимушена відправити в простій понад 25 тис. залізничників, які задіяні в організації пасажирських перевезень", - підкреслили в компанії.
"Зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до вкрай негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення", - додали в УЗ.
У компанії додали, що у європейських країнах карантинні обмеження жодним чином не стосуються роботи транспорту.
"Укрзалізниця буде суворо дотримуватися всіх рекомендацій та рішень, прийнятих КМУ та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пасажирського залізничного сполучення.
Але, в свою чергу, сподіваємося, що це рішення буде державницьким та виваженим", - йдеться у заяві.
Економічна правда
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