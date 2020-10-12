Новини 12 жовтня: ВВП, держбюджет-2021, аудит Академії наук

Про ВВП. За підсумками 8 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінює зменшення обсягів ВВП на рівні 5,8%.

Про держбюджет-2021. До законопроєкту про державний бюджет на 2021-й рік надійшла 2451 правка від народних депутатів, якщо врахувати всі - на це піде 3 бюджети.

Про аудит Академії наук. Через безгосподарність Національної академії наук України чималі території та будівлі перетворилися на звалища, а керівництво Академії націлено на отримання додаткового заробітку.

Про прожитковий мінімум і Шмигаля. Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів визнав незадовільною роботу уряду щодо формування прожиткового мінімуму і пропонує заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на найближчій годині запитань до уряду.

Про штрафи і місцеві бюджети. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 4194, яким пропонують віддавати 50% штрафів за перевищення швидкості у містах місцевим бюджетам.

Про Нобелівську премію з економіки. Нобелівський комітет присудив премію Шведського національного банку пам'яті Альфреда Нобеля з економіки Полу Мілгрому і Роберту Вілсону (обоє - Стенфордський університет, США) "за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів".

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