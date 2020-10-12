У Раді незадоволені тим, як Кабмін сформував прожитковий мінімум і чекають Шмигаля "на килим"

Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів визнав незадовільною роботу уряду щодо формування прожиткового мінімуму і пропонує заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на найближчій годині запитань до уряду.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Визнати роботу уряду незадовільною і звернутися... до погоджувальної ради (керівників фракцій і груп - ІФ), як тільки вона засідатиме, винести питання про формування прожиткового мінімуму на найближчу годину запитань до уряду, щоб нам про його формування доповів прем'єр", - сказала керівник комітету Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") на його засіданні в понеділок.



Повідомляється, що пропозицію керівника комітету підтримали.



Верховна Рада ухвалила рекомендації парламентських слухань "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні" 19 травня 2020 року.



У рекомендаціях парламентських слухань Кабінету Міністрів, зокрема, пропонувалося утворити міжвідомчу робочу групу для розробки удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду розвинених країн, з подальшим внесенням відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради.

Уряду також рекомендувалося вжити заходів щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з урахуванням оновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.



Як зазначалося на засіданні комітету, Кабінет Міністрів не виконав цих рекомендацій.