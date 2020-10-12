Падіння ВВП України за підсумками 8 місяців сповільнилось до 5,8% – Мінекономіки

За підсумками 8 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінює зменшення обсягів ВВП на рівні 5,8%.

Про це йдеться в Огляді економічної активності (січень-серпень 2020 року) від Мінекономіки.

Зазначається, що у серпні майже всі види економічної діяльності показали уповільнення темпів падіння, а деякі - навіть зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку та будівництво).

"Так, окремі види промислової діяльності (зокрема, виробництво споживчих товарів тривалого використання), будівництво, сфера транспорту, торгівлі, а також сільське господарства продемонстрували покращення своєї динаміки, а індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем поліпшився", - йдеться у звіті.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда