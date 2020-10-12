Нобелівську премію з економіки-2020 присудили за розвиток теорії аукціонів

Нобелівський комітет присудив премію Шведського національного банку пам'яті Альфреда Нобеля з економіки Полу Мілгрому і Роберту Вілсону (обоє - Стенфордський університет, США) "за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів".

Про це йдеться у офіційному прес-релізі Нобелівського комітету.

"Цьогорічні лауреати Пол Мілгром та Роберт Вілсон вивчали, як працюють аукціони. Вони також використали свою ідею для розробки нових форматів аукціонів для товарів та послуг, які важко продати традиційним способом, наприклад, радіочастоти. Їхні відкриття принесли користь продавцям, покупцям та платникам податків у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

"Використовуючи теорію аукціонів, дослідники намагаються зрозуміти результати різних правил торгів і кінцевих цін, формату аукціону.

Роберт Вілсон розробив теорію аукціонів об'єктів із загальним значенням - значенням, яке заздалегідь не визначене, але, зрештою, однакове для всіх. Вілсон показав, чому раціональні учасники тендеру, як правило, розміщують заявки нижче їхньої власної найкращої оцінки загальної вартості: їх турбує прокляття переможця - тобто надмірна плата та програш.

Мілгром сформулював більш загальну теорію аукціонів, яка не тільки допускає загальні цінності, але й приватні цінності, які варіюються в залежності від учасника торгів. Він проаналізував стратегії торгів у низці відомих форматів аукціонів, продемонструвавши, що формат принесе продавцю вищий очікуваний дохід, коли учасники тендеру дізнаються більше про оціночні значення один одного під час торгів", - пояснили у комітеті.

Зазначається, що науковці розробили нові формати для аукціону на багатьох взаємопов'язаних об’єктах одночасно від імені продавця, мотивованого широкою суспільною вигодою, а не максимальним доходом.

Нагадаємо:

У 2019 році Нобелівський комітет присудив премію Шведського національного банку пам'яті Альфреда Нобеля з економіки Абхіджіту Банерджі, Естер Дюфло та Майклу Кремеру за "експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю".

Економічна правда