Нобелівську премію з економіки-2020 присудили за розвиток теорії аукціонів
Нобелівський комітет присудив премію Шведського національного банку пам'яті Альфреда Нобеля з економіки Полу Мілгрому і Роберту Вілсону (обоє - Стенфордський університет, США) "за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів".
Про це йдеться у офіційному прес-релізі Нобелівського комітету.
"Використовуючи теорію аукціонів, дослідники намагаються зрозуміти результати різних правил торгів і кінцевих цін, формату аукціону.
Роберт Вілсон розробив теорію аукціонів об'єктів із загальним значенням - значенням, яке заздалегідь не визначене, але, зрештою, однакове для всіх. Вілсон показав, чому раціональні учасники тендеру, як правило, розміщують заявки нижче їхньої власної найкращої оцінки загальної вартості: їх турбує прокляття переможця - тобто надмірна плата та програш.
Мілгром сформулював більш загальну теорію аукціонів, яка не тільки допускає загальні цінності, але й приватні цінності, які варіюються в залежності від учасника торгів. Він проаналізував стратегії торгів у низці відомих форматів аукціонів, продемонструвавши, що формат принесе продавцю вищий очікуваний дохід, коли учасники тендеру дізнаються більше про оціночні значення один одного під час торгів", - пояснили у комітеті.
Зазначається, що науковці розробили нові формати для аукціону на багатьох взаємопов'язаних об’єктах одночасно від імені продавця, мотивованого широкою суспільною вигодою, а не максимальним доходом.
Нагадаємо:
У 2019 році Нобелівський комітет присудив премію Шведського національного банку пам'яті Альфреда Нобеля з економіки Абхіджіту Банерджі, Естер Дюфло та Майклу Кремеру за "експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю".
Економічна правда
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