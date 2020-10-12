У Раді пропонують віддавати 50% штрафів за перевищення швидкості місцевим бюджетам

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 4194, яким пропонують віддавати 50% штрафів за перевищення швидкості у містах місцевим бюджетам.

Законопроєкт зареєстрували у Раді 7 жовтня.

Документом пропонують внести зміни до Бюджетного кодексу України.

Зокрема, пропонують встановити, що 50% надходжень від адмінштрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, спрямовуватимуться до доходів відповідного місцевого бюджету.

"Ці зміни стимулюватимуть місцеву владу встановлювати системи автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

У населених пунктах буде відбуватись зниження порушень правил дорожнього руху, зростання безпеки на дорогах, а надходження від сплати адміністративних штрафів дадуть можливість місцевій владі розширювати систему та покращувати інфраструктуру населених пунктів", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо:

З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму. На другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.

Економічна правда