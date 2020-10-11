Новини вихідних: АМКУ проти Пінчука та подальші кроки для Кабміну щодо НАК "Нафтогаз"

Про АМКУ. Антимонопольний комітет планує дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку на три роки від участі в тендерах за змову.

Про доступні кредити. Кабінет Міністрів ухвалив зміни в умови програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про НАК "Нафтогаз". Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко прокоментував висновки аудиту компанії та розповів про подальші кроки для Кабміну.

Про Національну економічну стратегію. На засіданні робочої групи координатор робочої групи, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап представив результати роботи.

Про нову голову СОТ. У фінальний раунд вибору нового гендиректора Світової організації торгівлі вийшли дві претендентки: вперше в історії організацію очолить жінка.