Представлено результати роботи розробки Національної економічної стратегії

На засіданні робочої групи щодо розробки Національної економічної стратегії до 2030 року координатор робочої групи, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап представив результати роботи.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За його словами сьогодні над створенням документу працюють 20 експертних груп за різними напрямками.

"Ми провели аналіз тенденцій розвитку економіки в Україні та у світі, проаналізували вже затверджені на державному рівні стратегії, доктрини та Указ Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року", - наголосив він.

Він також відмітив, що зміни умов розвитку держави, які склалися внаслідок російської збройної агресії проти України, а також тенденції в освіті та медицині через світову пандемію будуть враховані.

"Наше завдання, щоб документ, який буде розроблено, максимально відповідав викликам сьогодення і враховував майбутні зміни, які ми зараз можемо прогнозувати", — зазначив Криволап.

Учасники заходу розглянули візію стратегії та технічне завдання для опрацювання конкретних напрямків стратегії експертними групами, що працюють на платформі Центру економічного відновлення.