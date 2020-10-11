АМКУ планує покарати компанію Пінчука за змову у тендерах "Укрзалізниці"

Антимонопольний комітет планує дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку на три роки від участі в тендерах за змову.

Про це повідомила "Ліга антитрасту".

Повідомляється, що таке ж саме покарання загрожує ще трьом товариствам: "Ретек", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром".

Всі чотири зазначені компанії за інфрмації у матеріалі пов’язані між собою через Віктора Пінчука та його групу "Інтерпайп".

"Поки невідомо, які саме закупівлі потрапили в поле уваги АМКУ. Однак зазначені компанії часто зустрічаються одна з одною на тендерах в системі Прозорро та не демонстрували активного конкурентного змагання", - йдеться у матеріалі.