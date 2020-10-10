Уряд вніс зміни в умови програми "Доступні кредити 5-7-9%"

Кабінет Міністрів ухвалив зміни в умови програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду, передає прес-служба.

"Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їх річного доходу до еквіваленту 10 млн євро".

Зміни додатково стосуються виключення з порядку вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу – рішення прийматимуть банки-кредитори.

Ще одна зміна - тепер використовувати кредитні кошти можна для придбання земельних ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю.

Нагадуємо:

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що загальний об’єм позик по кредитах для МСБ "5-7-9" перевищив 9 мільярдів.