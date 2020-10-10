"Мінус" 75 мільярдів: Вітренко розповів про подальші кроки для Кабміну щодо НАК "Нафтогаз"

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко прокоментував висновки аудиту компанії та розповів про подальші кроки для Кабміну.

Про це він заявив на Радіо НВ

"Кабмін або звільняє голову держаудитслужби, за те що він провів якусь не таку перевірку, або приймає рішення про звільнення Наглядової ради та правління Нафтогазу", - заявив він.

Нагадуємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і зазначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Згодом ЕП отримала лист, в якому голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету становили 75,5 млрд гривень.