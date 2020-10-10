СОТ вперше в історії очолить жінка

У фінальний раунд вибору нового гендиректора Світової організації торгівлі вийшли дві претендентки.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Претендентки - це колишній керуючий директор Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала і міністр торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі.

Третій етап консультацій розпочнеться 19 жовтня і триватиме до 27 жовтня.

Нагадуємо:

Попередній гендиректор СОТ Роберто Азеведо покинув пост 31 серпня, не допрацював рік до кінця свого другого терміну, офіційно - через особисті причини.

Він очолював СОТ з вересня 2013 року, його другий чотирирічний термін почався у вересні 2017 року.