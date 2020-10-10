Всі розділи
Укр / Рус

СОТ вперше в історії очолить жінка

Субота, 10 жовтня 2020, 14:54
 

У фінальний раунд вибору нового гендиректора Світової організації торгівлі вийшли дві претендентки.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Претендентки - це колишній керуючий директор Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала і міністр торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі.

Третій етап консультацій розпочнеться 19 жовтня і триватиме до 27 жовтня.

Нагадуємо:

Попередній гендиректор СОТ Роберто Азеведо покинув пост 31 серпня, не допрацював рік до кінця свого другого терміну, офіційно - через особисті причини.

Він очолював СОТ з вересня 2013 року, його другий чотирирічний термін почався у вересні 2017 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

СОТ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Протекціонізм в торгівлі може коштувати світовій економіці 10 трильйонів доларів 9 жовтня 2020, 10:40
Міністр економіки Ігор Петрашко: Більшість банків, які були проблемними у 2014 році, такими і лишилися 6 жовтня 2020, 13:45
У СОТ заявили про рекордне падіння світової торгівлі 19 серпня 2020, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!