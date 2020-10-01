Новини 1 жовтня: нові смартфони Google, відновлення експорту, купівля Ахметова

Про експорт. Заступник міністра екнооміки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що у вересні експорт склав 4,19 млрд доларів - це на 2,87% більше, ніж у вересні 2019 року.

Про Ахметова. Антимонопольний комітет дозволив компанії Рината Ахметова "Metinvest B.V." набути контроль над 9 вугільними підприємствами, зокрема над найбільший в Україні виробником коксівного вугілля - "Шахтоуправлінням "Покровське".

Про Google. Корпорація Google провела презентацію двох нових смартфонів з підтримкою 5G.

Про ТРЦ Фірташа. Антимонопольний комітет визнав порушенням економічної конкуренції змову трьох компаній під час проведення аукціону з продажу кредитної вимоги, забезпеченням якої є ТРЦ "Республіка", який мав стати найбільшим в Україні.

Про казну. Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 жовтня 2020 року становили 21,275 мільярда гривень, що вдвічі менше в порівнянні з показником на 1 вересня

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