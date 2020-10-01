Експорт повернувся на докризовий рівень – торгпредставник України

Заступник міністра екнооміки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що у вересні експорт склав 4,19 млрд доларів - це на 2,87% більше, ніж у вересні 2019 року.

Про це він написав у Facebook.

"Експорт повернувся на докризовий рівень. Ранок приносить оптимістичні і радісні цифри. Експорт у вересні склав 4,19 млрд доларів. Це на 2,87 відсотків більше, ніж у вересні минулого року.

Загалом третій квартал став кварталом відновлення торгівлі - експорт за три попередні місяці склав 12,14 млрд доларів, що на 13,66% більше, ніж у другому кварталі", - написав він.

Нагадаємо:

За січень-серпень 2020 року товарообіг України склав 64,25 млрд доларів - це на 9,7% менше, ніж за вісім місяців 2019 року (71,5 млрд доларів), заявили у Держмитслужбі.

Зазначається, що за цей період в Україну імпортували товарів на понад 33,3 млрд доларів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на 4,7 млрд доларів або на 12,4%).

Експортували з України на 30,9 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,2 млрд доларів або 6.6%).

Економічна правда